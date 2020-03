Sabotage op traject ICE-treinen: verdachte aangehouden

De Duitse politie heeft een 51-jarige man gearresteerd die het spoor tussen Keulen en Frankfurt zou hebben gesaboteerd. Over een lengte van 80 meter waren de rails losgeschroefd. Op het traject rijden ook de ICE-treinen tussen Amsterdam en Frankfurt.

Nieuwssite Der Spiegel schrijft dat een machinist gisterochtend merkte dat zijn trein niet zoals gebruikelijk over een brug bij Wiesbaden reed. Het treinverkeer werd meteen stilgelegd.

De Duitse politie heeft de verdachte in de buurt van Keulen aangehouden. Over zijn motief is niets bekendgemaakt.

Duitse media melden dat de man in een verklaring de daad heeft opgeëist. Zijn tekst was gericht aan bondskanselier Merkel. De verdachte was dakloos en enkele maanden geleden uit de gevangenis vrijgelaten, waar hij vastzat voor afpersing.