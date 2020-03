Daten in tijden van corona: 'Spreek niet fysiek af'

Dat geldt niet voor Eva (haar echte naam is bij de redactie bekend). Ze heeft via de datingapp Happn een match die ze niet wil laten schieten. "Na een week chatten gaan we een rondje door de stad wandelen." En in die verlaten stad is er misschien toch toenadering. "Die 1,5 meter? Ik moet het nog zien."

Meer online dates

Datingbedrijven zien meer activiteit sinds de corona-uitbraak. Voor The Inner Circle is dat een stijging van 15 procent in de laatste twee weken. Ceo David Vermeulen: "We denken dat meer mensen online toenadering zoeken en dat we de komende weken zeker een verdere groei gaan zien."

Voor fysieke dates wordt tijdelijk gewaarschuwd, in lijn met richtlijnen van de WHO. Happn zegt tegen gebruikers: spreek even niet af. "Ons hoofdkantoor staat in Frankrijk. Het virus slaat zo snel om zich heen, dat we zo'n melding gepast vinden", legt een woordvoerder uit.

Deze melding krijg je als je op date wil: