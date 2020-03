'Bang voor corona ben ik niet. Mijn pak beschermt me'

"Vandaag ben ik de witte dokter, mijn collega-huisarts is de blauwe dokter. Die termen hebben we zelf bedacht. Het betekent dat hij, gehuld in een blauw beschermingspak, alleen patiënten ziet die verkoudheidsklachten hebben en dus mogelijk een corona-infectie hebben.

De witte dokter ziet, met minder strikte isolatie, de reguliere patiënten in ons medisch centrum in Vlaardingen. Beide patiëntengroepen blijven strikt van elkaar gescheiden. Morgen wisselen we om en dan ben ik dus de blauwe dokter.

We doen dit omdat we verwachten dat er een hoos aan coronabesmettingen aan zit te komen. Op deze manier kunnen we besmettingen zoveel mogelijk voorkomen en zelf ook proberen ziektevrij te blijven. Een andere belangrijke reden is dat we grote tekorten hebben aan beschermingsmiddelen. Alleen de blauwe dokter werkt in een speciaal pak en doet daar, noodgedwongen dus, de hele dag mee.

De spreekuren zijn op dit moment nog rustig. Telefonisch komen er wel heel veel vragen binnen, mensen zijn erg onzeker over hun klachten. Maar het aantal patiënten dat we daadwerkelijk zien is gedaald met wel 90 procent. Bijna niemand komt meer voor een bloeddrukcontrole, een oor laten uitspuiten of knieklachten. Dat is een goede zaak, het betekent dat mensen social distancing serieus nemen. Een niet noodzakelijk doktersbezoek hoort daarbij.