Tunahan Kuzu stopt als partijleider Denk, vanwege 'impact op persoonlijk leven'

Tunahan Kuzu stopt als partijleider van Denk. Hij zegt niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Hij blijft zijn werk in de Tweede Kamer voortzetten, maar draagt het fractievoorzitterschap over aan Farid Azarkan. Na de verkiezingen in maart volgend jaar stapt hij uit de politiek.

Op Facebook schrijft Kuzu dat de afgelopen jaren voor hem waren als een "rollercoaster". Hij voegt eraan toe dat het werk als partijleider een behoorlijke impact op zijn persoonlijke leven heeft.

Energie

"De afgelopen periode ben ik bij mezelf te rade gegaan of ik de energie en inzet die ik ten tijde van de oprichting van Denk en sinds de vorige landelijke campagne heb gehad opnieuw kon opbrengen", schrijft Kuzu. "Het antwoord heb ik inmiddels gevonden en mijn besluit staat vast."

Kuzu kwam in 2012 in de Kamer voor de PvdA. In 2014 verliet hij samen met collega Selçuk Öztürk de PvdA nadat toenmalig minister Lodewijk Asscher kritiek had geuit op Turkse organisaties in Nederland.

De twee richtten daarna Denk op. De partij werd populair bij Nederlanders met een migrantenachtergrond. Het belangrijkste partijpunt is de aanpak van discriminatie.

Denk-Kamerlid en partijvoorzitter Öztürk memoreert in een reactie dat ze samen de "strijd begonnen om de stem van de ongehoorden te zijn." "Het geluid van Denk is niet meer weg te denken, zowel in de Tweede Kamer, in de steden en in de provincies", aldus Öztürk.

De nieuwe fractievoorzitter Azarkan zegt dat hij met alle energie het werk van Kuzu zal uitvoeren en "de idealen van onze beweging verder te brengen".

De 48-jarige Azarkan werkte voor zijn Kamerlidmaatschap onder meer bij