In de rij voor de bouwmarkt; milieustraten roepen op om niet te komen

De afgelopen week hebben verschillende ketens besloten voor onbepaalde tijd te sluiten, zoals H&M, Zara, WE, C&A en meubelwinkel Ikea. De bouwmarkten blijven open, al zijn de openingstijden aangepast. Hornbach is op zondag overal gesloten om de werknemers rust te geven.

Gamma heeft de winkels in België gesloten, omdat het daar is verplicht door de overheid. In Nederland zijn de winkels open. "We doen er alles aan om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen. Tegelijkertijd willen we er zijn voor onze klanten en medewerkers", schrijft het bedrijf in een verklaring.

Beveiligers houden in de gaten of klanten zich aan de strengere voorschriften houden. "We hopen daarmee het gevoel van onrust zoveel mogelijk weg te nemen, al realiseren we ons dat dat natuurlijk nooit voor honderd procent zal lukken in deze tijd", zegt het bedrijf.

Lange rijen voor afval

Milieustraten hadden het de afgelopen week extra druk en ook vandaag staan er lange rijen.