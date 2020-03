Arbeidsmigranten vrezen ontslag, besmetting en reisbeperkingen door corona

Door de coronacrisis is het werk in een aantal sectoren grotendeels stil komen te liggen en neemt het aantal banen snel af. In andere sectoren, zoals in distributiecentra van bijvoorbeeld medische bedrijven en bezorgbedrijven, is er juist weer een enorm vraag naar mensen.

Brancheorganisaties ABU en NBBU hebben hun leden opgeroepen ruimhartig om te gaan met de huisvesting en arbeidsmigranten zonder werk niet op straat te zetten. De uitzendbureaus zeggen hun uiterste best te doen om mensen veilig en goed te huisvesten volgens de richtlijnen van het RIVM. "Dat is onder de huidige omstandigheden een grote uitdaging", schrijven de brancheorganisaties.

Vanwege de schaarste is het voor de uitzendbureaus lastig om per woning minder arbeidsmigranten onder te brengen. De brancheorganisaties hebben deze week dan ook een brief naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd om het probleem aan te kaarten.

Terug naar huis

Voor de arbeidsmigranten die op straat komen te staan is het lastig. Een land als Polen heeft de grenzen gesloten en er zijn steeds minder vluchten. De enkeling die Polen toch weet binnen te komen. moet vervolgens twee weken in quarantaine. De FNV maakt zich grote zorgen over de Polen die hier blijven. "Waar moeten ze naartoe?", zegt Plaatje.

De FNV wil snel met de uitzendbureaus om de tafel. Plaatje waarschuwt voor grote besmettingsproblemen als uitzendbureaus niet meer doen voor hun personeel. Hij kent verhalen van arbeidsmigranten van wie de temperatuur voor het werk wordt gemeten. "Als ze verhoging hebben, moeten ze buiten wachten tot het einde van de werkdag voordat ze worden teruggereden naar huis", zegt hij. "Als er nu niks gaat gebeuren lopen wij allemaal risico."