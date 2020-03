Kim (32) bestrijdt corona-nepnieuws op Reddit vanaf haar ziektebed

Kim volgt het coronanieuws sinds de uitbraak in China. "Ik wilde echt alles weten over het virus." En nu zit Kim zelf ziek thuis met het virus. "Het begon voor mij met hoofdpijn, verhoging en een lichte hoest. Ik had toen nog niet bedacht dat het covid-19 kon zijn en ik heb ook geen idee waar ik het opgepikt kan hebben."

"Een paar dagen later kreeg ik keelpijn en zakte het naar mijn longen. Ik werd wakker met een enorme piep en ratels in mijn longen. Maandag was de ergste dag. Ik kon bijna niet ademen. Ik ben toen met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Ik kreeg zuurstof en werd na een tijdje met prednison en luchtwegverwijders naar huis gestuurd."