Nederland zoekt oplossing voor 125 gestrande Indiërs op Schiphol

Het is nog steeds onduidelijk wat er met de groep van 125 Indiërs moet gebeuren die geweigerd wordt door India en vastzit op Schiphol. De groep was gisteren aanvankelijk op weg naar India, maar halverwege de vlucht kreeg de gezagvoerder de mededeling dat het toestel geen toestemming had om te landen vanwege een Indiaas inreisverbod.

Rond 22.00 uur gisteravond landden de Indiërs weer op Schiphol. Maar omdat er in Nederland ook een inreisverbod geldt, mochten ze het land niet in. De groep is opgevangen in de internationale lounge op Schiphol.

In een filmpje zegt een gestrande passagier dat ze uit Mexico kwam en een transfer via Amsterdam moest maken. "We weten niet wat we moeten doen", zegt ze. Ook zat er volgens haar een zwangere vrouw in het toestel die ziek werd tijdens de vlucht. Hoe het met haar gaat, is niet bekend.

In dit filmpje vertelt de vrouw haar verhaal: