Massaal thuiswerken leidt tot drukte en storingen, 'netwerken kunnen het aan'

De eerste week massaal thuiswerken vanwege het coronavirus heeft geleid tot een flinke belasting van de netwerken van Nederlandse internetproviders. "We zagen maandag een toename van 25 procent aan regulier internetverkeer op ons netwerk ten opzichte van andere drukke dagen", laat KPN weten. Een dag later was het nog drukker bij de provider.

T-Mobile spreekt van een continue piek: "Waar we voorheen de piek meestal op zondagmiddag hadden met Formule 1 of voetbal, zien we nu dat deze hoeveelheid verkeer elke dag door het netwerk gaat." VodafoneZiggo ziet overdag en 's avonds een "lichte verhoging", maar nog niet de "enorme pieken" zoals bij een voetbalfinale of een grand prix.

Ondanks het extra internetverkeer is er volgens de providers wel genoeg ruimte op de netwerken in Nederland.

Netflix en YouTube

Toch maakt de Europese Commissie zich zorgen over mogelijke congestie op Europese netwerken. Na overleg met Brussel hebben de videodiensten Netflix en YouTube laten weten tijdelijk de manier waarop ze video's streamen naar Europese gebruikers aan te passen. Die gebruiken nu minder bandbreedte.

De maatregel, die geldt voor dertig dagen, is ook van toepassing op Nederland. Het betekent dat YouTube-video's in zogeheten 'standaard definitie' worden getoond en niet meer in HD; een gebruiker kan dit wel nog handmatig aanpassen. Netflix zegt dat de verandering niet van invloed is op de beeldkwaliteit.