Lente sinds jaren 50 het sterkst opgewarmd

Van alle seizoenen is in Nederland het voorjaar de afgelopen decennia het sterkst opgewarmd. Dat blijkt uit alle temperatuurmetingen sinds de jaren 50 van de vorige eeuw, die de NOS heeft geanalyseerd.

Het KNMI bevestigt de conclusie. Sinds 1950 gaat het volgens het KNMI om een stijging van gemiddeld ruim 2 graden in de lente. De zomer is net iets minder opgewarmd.

Als gekeken wordt naar de gegevens sinds 1901, toen de temperatuurmetingen in De Bilt begonnen, is de opwarming in de zomer wel net iets groter dan in het voorjaar. Maar het tijdvak vanaf 1950 is volgens het KNMI meer representatief voor het effect van broeikasgassen, omdat de temperatuurstijging van de aarde in de eerste helft van de vorige eeuw ook sterk beïnvloed werd door natuurlijke factoren. Het gaat dan om vulkanen en variaties in zonneactiviteit.