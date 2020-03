Buitenlandse artsen in Nederland willen helpen, maar dat mag nog niet

Onder toezicht werken

Artsenorganisatie KNMG is positief over het inzetten van buitenlandse gediplomeerde artsen als zij bekwaam zijn. Maar die bekwaamheid moet dan wel eerst worden vastgesteld, zegt woordvoerder Daniëlle Dil van de KNMG.

Mocht er echt sprake zijn van een noodsituatie dan zou een bestuur van een ziekenhuis die bekwaamheid moeten beoordelen. En dan is een BIG-registratie wat de artsenorganisatie betreft niet per se noodzakelijk. De buitenlandse artsen zullen dan wel onder toezicht moeten werken, zoals ook Nederlandse artsen die niet meer in het BIG-register staan.

In een noodsituatie moet een bestuurder dus binnen korte tijd kunnen bepalen of iemand bekwaam genoeg is. Dat is ook precies de reden waarom de VBGA nu aan het inventariseren is welke buitenlandse artsen beschikbaar zijn en hoever zij zijn met hun bekwaamheidstesten.

170 gevluchte medici

De Nederlandse organisatie UAF ondersteunt vluchtelingen in Nederland. "Ik weet dat er nog meer artsen en verpleegkundigen zijn die zich willen inzetten, maar dat nu niet kunnen", zegt directeur Mardjan Seighali. "Zij staan te trappelen om hun handen uit de mouwen te steken. "

In totaal helpt haar organisatie 170 gevluchte artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het is niet bekend hoeveel buitenlandse artsen er in totaal in Nederland verblijven.