De corona-uitbraak in Iran: ‘Mensenlevens zijn niet belangrijk’

Van oud-medestudenten die momenteel in ziekenhuizen werken, hoort ze hoe de situatie is. "Het regime vertelt nooit de waarheid. Het dodental door het coronavirus ligt vele malen hoger dan politici beweren." Ook vertelt ze dat er grote tekorten zijn aan medicijnen en apparatuur. Dit heeft onder andere te maken met de sancties van de VS die het moeilijk maken voor Iran om handel te drijven.

De Nederlandse-Iraanse Atti Bahadori hoort van familieleden soortgelijke verhalen. Haar oom en tante werken als arts in een ziekenhuis in het zuiden van het land. "Zij mogen het niet melden als iemand overlijdt aan het coronavirus, maar worden verplicht om een andere reden op te geven, zoals een hartaanval of een longontsteking. Zo probeert het regime de cijfers laag te houden."

Niet iedereen blijft thuis

Net als de 24-jarige vrouw uit Isfahan, blijven veel Iraniërs uit voorzorg binnen. Maar dat is niet voor alle burgers mogelijk. Zo moet de broer van Bahadori gewoon werken deze dagen, omdat hij anders niet rond kan komen. "Vanwege de slechte economische situatie in Iran kan hij niet thuisblijven. Sterker nog, hij draait extra diensten om zijn familie te onderhouden."

Ook de 34-jarige Mar Alkazemi die ten westen van Teheran woont, vertelt dat lang niet iedereen binnen blijft. "Voor veel Iraniërs is het Perzische Nieuwjaar het enige moment in het jaar dat ze vrij zijn en daarom gaan ze toch de straat op en reizen ze door het land." Zelf zit Alkazemi al vier weken in zelfopgelegde quarantaine. "Ik ga alleen om de paar dagen naar buiten voor een kleine wandeling."

'Dit kunnen we aan'

"Iraniërs letten gelukkig wel goed op elkaar", vertelt een 30-jarige vrouw uit Teheran. Ook zij wil uit angst niet met naam genoemd worden. "Burgers helpen elkaar. Zo brengen sommige Iraniërs mondmaskers en desinfecterende handgel naar ziekenhuizen om de artsen te steunen." Ook vertelt ze hoe lokale televisiezenders de burgers inlichten over hygiëne.

Ondanks het feit dat Iran momenteel 's werelds derde grootste corona-brandhaard is, houdt de 30-jarige inwoner van Teheran de moed erin. "Ik weet zeker dat we dit aankunnen. We hebben al zo veel meegemaakt de laatste jaren, dat ik ervan overtuigd ben dat we ook deze crisis zullen weerstaan. Mensen uit het Midden-Oosten hebben veel kracht."