Strengere corona-maatregelen in aantal Duitse deelstaten

Steeds meer Duitse deelstaten besluiten op eigen houtje de coronamaatregelen aan te scherpen. Deze week werden landelijke regels ingevoerd en op basis daarvan zijn bijvoorbeeld de scholen dicht, de meeste winkels, alle cafés en clubs gesloten. Maar dat gaat sommige deelstaten niet ver genoeg.

In Beieren, Saarland en Hessen mogen geen groepen groter dan vijf personen meer op straat zijn. In Baden-Württemberg is dat zelfs niet meer dan drie mensen. Ook zijn restaurants, kappers, tuin- en bouwmarkten gesloten en is in de eerste dorpen en steden een totale lockdown ingevoerd. Daar mag je ook niet meer voor een wandeling of sport de straat op.

De frustratie over Duitsers die de regels aan hun laars lappen, loopt op. Vanuit verschillende kanten wordt opgeroepen een einde te maken aan 'corona-party's': groepen jongeren die op straat samenkomen om de tijd te verdrijven. Politie heeft op meerdere plekken in het land ingegrepen om deze feestjes op te breken: