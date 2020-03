Borrelen in tijden van corona: 'proosten op de cruciale beroepen'

Na een week van veelal thuiswerken, luidt Nederland vanmiddag het weekend in. En net als voor het werk, worden ook creatieve oplossingen gezocht om de borrel 'gewoon' door te laten gaan.

Zo organiseert Willem van Heijningen een vrijdagmiddagborrel voor de buurt die nét even anders is dan normaal. Hij is eigenaar van het Utrechtse restaurant Op Roose, "We doen een vrijmibo-to-go. Mensen kunnen bij ons snacks reserveren om mee naar huis te nemen. Daarnaast hebben we een aantal fusten bier, waarvan we niet willen dat die over datum gaan. Dus kan iedereen voor een zacht prijsje een eigen petfles, bidon of karaf vol laten tappen."