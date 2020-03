Testcapaciteit coronavirus in gevaar door tekort aan laboratoriummateriaal

Allerlei materialen die essentieel zijn om te kunnen vaststellen of iemand besmet is met het coronavirus zijn schaars. Er dreigen tekorten die de voortgang van de diagnostiek in gevaar brengen. In Nederland worden nu al relatief weinig mensen getest op het virus.

"Binnenkort schaarste verwacht moleculaire diagnostiek, er wordt naar oplossingen gezocht", staat te lezen in een verslag van een bijeenkomst over de ziekte covid-19 van afgelopen woensdag. Om iemand te testen op het coronavirus zijn verschillende zaken nodig. Om te beginnen wattenstaven, waarmee keel- en neusmonsters kunnen worden afgenomen van mensen die mogelijk zijn besmet. Die staven zijn schaars.

Uit de monsters van die patiënten wordt in een apparaat het molecuul rna geïsoleerd. Daarvoor zijn plastic platen nodig, de zogeheten platforms, en ook daaraan dreigt een tekort. Op die platen zitten filtertips, pipetpunten met een klein filtertje. Zelfde verhaal: de voorraden zijn danig geslonken en tekorten dreigen. Dan zijn er nog vloeistoffen nodig voor het proces en ook daaraan dreigt een tekort.

Steeds tekorten

Ann Vossen is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en viroloog in het LUMC in Leiden. Zij was aanwezig bij bovengenoemde bijeenkomst. "De tekorten zijn echt groot", zegt Vossen, "elk lab is nu bezig om spullen te vinden. Maar als je één tekort oplost, van plastic platen bijvoorbeeld, dan is er aan het volgende alweer een nieuw tekort. Het echte probleem is dat de producenten in de hele wereld de vraag niet aankunnen."