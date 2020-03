PvdA'er Martin van Rijn nieuwe minister voor Medische Zorg

Oud-staatssecretaris Martin van Rijn van de PvdA wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg, heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt. Het is voor drie maanden en op verzoek van het kabinet, zegt Rutte. Van Rijn treedt op persoonlijke titel toe tot het kabinet.

Hij volgt VVD'er Bruno Bruins op, die gisteren ontslag nam vanwege ernstige oververmoeidheid. Rutte is blij dat Van Rijn ja heeft gezegd "omdat hij meteen beschikbaar is en ik enorm veel vertrouwen in hem heb".

Van Rijn is goed ingevoerd in de zorgsector. Hij is nu voorzitter van de raad van bestuur van Haga-ziekenhuizen in Den Haag. In het kabinet-Rutte II was hij samen met minister Schippers verantwoordelijk voor grote veranderingen en bezuinigingen in de zorg.

Zo loodste hij de Wet langdurige zorg en een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning door het parlement.

Het is de afgelopen decennia niet voorgekomen dat een voormalige bewindspersoon van een oppositiepartij lid werd van een kabinet, behalve bij het kabinet met de LPF in 2002. Rutte: "Deze crisis is zo groot, partijkleur maakt nu even niet uit."