42.000 kilo aan soep, bami, en andere verse producten over, 'Weggooien? Nooit!'

Ad van Olphen is directeur van Henri, een bedrijf dat levert aan onder meer NS-stations, Schiphol en scholen. Momenteel heeft hij 42.000 kilo aan soepen, sauzen, stamppotten, bami, visschotels en andere verse producten over. Van Olphen: "Vreselijk. Als ik hier nu rondloop, doet dat echt pijn. Weggooien? Never nooit", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Schappelijk prijsje

Tientallen andere horecaleveranciers hebben hetzelfde probleem. Een aantal heeft snel een nieuwe website in de lucht gebracht: etenover.nl. Leveranciers kunnen op die site aangeven wat ze in voorraad hebben en consumenten kunnen dan soep of ander eten bestellen.

Van Olphen: "Tegen een schappelijk prijsje. Zo hopen we van de voorraad af te komen. En als we met bepaalde producten tegen de einddatum zitten, gaat het voedsel naar de voedselbanken."

'Steun de lokale melkboer'

In Amsterdam hebben een bakker, een melkboer, een boerderij, een worstenmaker en een restaurant de handen ineengeslagen om Support your locals op te richten. Op hun website kun je een doos met verse producten bestellen en zo lokale ondernemers steunen.