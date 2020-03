Toch geen hoger beroep tegen atletiektrainer Jerry M.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet toch af van hoger beroep in de ontuchtzaak tegen Jerry M. De voormalige atletiektrainer kreeg voor het misbruiken van pupillen eerder deze maand 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Ook moet hij zich laten behandelen en kreeg hij 18 dagen celstraf, die hij al in voorarrest heeft uitgezeten. Het OM had 2 jaar geëist.

"Vooral het feit dat het grensoverschrijdende gedrag van de verdachte niet onbestraft is gebleven en zijn behandelingstraject in hoger beroep stil zou komen te liggen, maakt dat we ons bij deze uitspraak neerleggen en afzien van verdere vervolging in hoger beroep", zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Geen aangifte

M. was onder meer actief als trainer bij HAAG Atletiek in Den Haag. Tussen 2000 en 2009 misbruikte hij meerdere jonge meisjes die bij hem op training zaten. Vier van hen deden jaren later aangifte nadat M. in 2018 opnieuw in opspraak was geraakt. Hij werd toen geroyeerd door de Atletiekunie nadat hij had toegegeven een seksuele relatie te hebben gehad met twee meisjes. Daar is nooit aangifte van gedaan, waardoor dit geen betrekking had op de zaak waarvoor M. veroordeeld is.

Bij de behandeling van de zaak in februari kwamen twee van de slachtoffers zelf aan het woord. "Je liet mij een droomwereld zien door kansen te schetsen in een atletiekcarrière, maar je maakte hier misbruik van voor je eigen lusten", zei een van hen.

Voor het andere meisje had M. lingerie gekocht. "Je ging over mijn grenzen heen en maakte mij kleiner. Het is niet oké, het was niet oké en het zal nooit oké zijn."