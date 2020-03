China wil imago oppoetsen door andere landen te helpen bij coronacrisis

Chinese artsen vergaderden donderdag telefonisch met collega's uit andere landen. Ze gaven advies over het bestrijden van het coronavirus en hoe verdere verspreiding tegen te gaan. Ook beantwoordden ze vragen van kijkers om de coronacrisis beter te begrijpen.

Nu het aantal besmettingen in China flink daalt, grijpt de Communistische Partij de kans om de geschonden reputatie op te poetsen. De telefonische vergadering van vandaag sluit goed aan op de huidige propagandastrategie van het land. "China zet zichzelf neer als redder van de wereld die klaarstaat om andere landen te helpen tijdens deze crisis", zegt China-correspondent Sjoerd den Daas.

Kritiek

Het coronavirus dook voor het eerst op in de Chinese miljoenenstad Wuhan in december vorig jaar. Het virus verspreidde zich snel over het hele land en meer dan 80.000 mensen raakten besmet. De provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is, werd met 68.000 besmettingen het zwaarst getroffen. In totaal zijn er meer dan 3000 mensen in China overleden aan het virus.

Al snel kwam er kritiek op het handelen van de autoriteiten. Ze zouden bewust informatie hebben achtergehouden en te traag hebben gereageerd, waardoor het virus zich makkelijk kon verspreiden. Maar nu het aantal besmettingen in het land flink afneemt, proberen de autoriteiten dit beeld te veranderen. "China wil af van het imago als paria, als land dat deze epidemie heeft veroorzaakt", vertelt Den Daas.

Hulp

Dit doet China onder andere door hulp te bieden aan andere landen die moeite hebben met het bedwingen van de corona-epidemie. Behalve het uitwisselen van kennis via telefonische vergaderingen, worden er ook mondkapjes, beschermende pakken, testkits en beademingsapparatuur naar landen in nood gestuurd, zoals Frankrijk en Spanje. Naar Italië de grootste brandhaard in Europa is zelfs een team van artsen gestuurd.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is blij met de hulp van China en spreekt via Twitter haar dank uit: