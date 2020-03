Ziekenhuisbevallingen en verloskundige zorg onder druk door corona

Maximaal één persoon

"Dat is ontzettend ingrijpend voor aanstaande moeders", vertelt zij. "Vrouwen denken ontzettend goed mee en zijn begripvol voor de situatie. Maar dit zijn hele cruciale momenten waar de partner niet bij kan zijn." Bij bevallingen mogen partners wel aanwezig zijn. "Maar ook daarbij geldt: maximaal één persoon mag erbij zijn."

Op dit moment hebben vrouwen de keuze of zij in het ziekenhuis met de eigen verloskundige willen bevallen, of toch thuis. "Maar we merken dat meer en meer ziekenhuizen erover nadenken om alle niet-medisch noodzakelijke bevallingen uit het ziekenhuis te weren." Dat terwijl de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de NFU (vertegenwoordigt de UMC's) hun leden oproepen om actief mee te werken om alle bevallingen in het ziekenhuis door te laten gaan. "We moeten het dan ook echt van dag tot dag bekijken."

Dat zou betekenen dat de keuzevrijheid van vrouwen in het geding komt en vrouwen noodgedwongen thuis moeten bevallen als er geen medische noodzaak is om naar het ziekenhuis te gaan. "We zijn druk in overleg met ziekenhuizen om de poliklinieken open te houden. We strijden enorm hard om de eigen wens te behouden."