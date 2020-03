Verdriet om bezoekverbod: 'Dementie is al verschrikkelijk en dan dit erbij'

Het bezoekverbod leidt bij sommigen tot extra zorgen. De vader van Ward Immink verblijft in een verzorgingshuis in Amsterdam. Wernard Immink (72) kan na een herseninfarct niet goed meer lezen. Tot afgelopen vrijdag kreeg hij bijna dagelijks bezoek, nu helemaal niet meer. "Alle activiteiten voor de bewoners zijn gecanceld", vertelt Ward. "Hij zit de hele dag voor de tv. Dat kan hij nog wel, maar of je daar nu zo vrolijk van wordt?"

De familie kan hem nog wel bellen, maar Wernard kan doordat hij niet goed kan zien ook niet goed met de telefoon overweg, dus moet dat altijd via het personeel. Dat lukt niet altijd even snel. De familie maakt zich nu extra zorgen omdat hij de afgelopen tijd niet zo goed eet en gewicht verloren heeft. "We hebben geen goed zicht meer op hoe het met hem gaat", zegt Ward.

De zorginstelling waar Immink verblijft zegt er alles aan te doen om alternatieven te vinden voor het bezoek. Met tablets en Facebookgroepen kunnen familieleden de komende tijd contact houden.

Wenskaarten

Edenaar Breun van Ruiswijk twijfelde zelf al of hij zijn vrouw in het verpleeghuis nog wel moest bezoeken. Ook in zijn geval besliste de instelling dat voor hem. Sinds maandag mag hij zijn vrouw niet meer zien. Lisette (59) heeft multiple sclerose en een zwakke gezondheid. "Ze is lichamelijk zo zwak dat een goede griep al ernstige gevolgen kan hebben. Daar zijn ze in het verpleeghuis ook bang voor."

Hij heeft daarom begrip voor het bezoekverbod, maar leuk is het niet. Ieder bezoek is een lichtpuntje voor Lisette. "Als je zo'n ziekte al 22 jaar hebt, wordt je wereld klein. Je komt niet meer op veel plekken. Je vriendenkring wordt kleiner en je krijgt niet zoveel bezoek. Dat zijn de krenten in de pap. Verder is het vooral veel tv kijken."

Bellen doen Breun en Lisette nog wel, en het verpleeghuis probeert nu ook te regelen dat bewoners en hun naasten elkaar via Skype kunnen zien. Maar dat is toch niet hetzelfde. "Ze is wel verdrietig dat er geen bezoek naar binnen mag. Daarom heeft hij via Facebook een wenskaartactie op touw gezet. "Ik heb het maandag gepost, en de eerste kaarten komen nu binnen. Daar fleurt ze wel een beetje van op."

Van Ruiswijk is bang dat het wel even kan duren voordat hij de hand van zijn vrouw weer kan vasthouden. "We wachten het af. Ik vrees wel een paar maanden, als je ziet hoe lang het in China duurt."