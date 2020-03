Vader van verdronken peuter in Drenthe blijft in cel

Een 39-jarige man die vastzit op verdenking van doodslag op zijn 3-jarige zoon blijft voorlopig in de gevangenis. Eind vorig jaar belandde de jongen in het Drentse Ubbena in het water, waar zijn vader bij was. Het kind overleed twee weken later.

De advocaat van de Utrechtse man had gevraagd om schorsing van de voorlopige hechtenis, maar dat verzoek is nu in een pro-formazitting afgewezen. De rechtbank vindt de zaak te ernstig om de man vrij te laten. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar wat er precies is gebeurd. Er wordt bijvoorbeeld nog met getuigen gesproken.

Weinig grip

De 3-jarige Sven viel op 18 december vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena. Hij overleed op 31 december. Volgens de advocaat van de verdachte wilde haar cliënt zijn zoon in het kanaal laten plassen, zei ze vandaag tijdens een zitting waar RTV Drenthe bij was. Op de plek waar hij dat wilde doen, liep de oever van het kanaal steil af. Daardoor had het tweetal volgens de advocaat weinig grip, waardoor ze samen vielen. De jongen belandde in het water.

De verdachte zou pas het water in zijn gegaan nadat hij eerst op de kant had staan zoeken naar zijn zoon. In het water kon hij de 3-jarige Sven ook niet vinden. Daarna is hij ook op zoek gegaan naar zijn telefoon. Die bleek in de auto te liggen. Daarmee heeft hij 112 gebeld. De jongen werd uiteindelijk gevonden. Het water waarin hij lag was erg koud.

Bewust in gevaarlijke situatie gebracht

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte zijn zoon bewust in een gevaarlijke situatie gebracht bij het kanaal. Daarnaast heeft hij hem niet genoeg hulp geboden om uit het water te komen, vindt justitie.

"Ik kan erin meegaan dat hij niet met opzet naar Assen is gereden om Sven om het leven te brengen, maar hij heeft wel dat risico genomen door op die heel onlogische plek langs het kanaal te gaan staan", zei de officier van justitie.

"Sven kon nog niet zwemmen, het was heel donker. Hij hield hem niet vast: dan breng je hem in gevaar. Dat is niet het gedrag dat van een vader verwacht mag worden. En als hij dan in het water valt, spring je direct in het water om te zoeken en klamp je iedereen aan die voorbijkomt om om hulp te vragen."

Volgens de advocaat van de verdachte voelt de man zich verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon. "Maar dat betekent niet dat hij schuld heeft."