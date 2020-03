Internationale moordbende opgerold in Nederland en Spanje

De politie in Amsterdam heeft in samenwerking met Spaanse collega's een groep Nederlandse huurmoordenaars opgepakt. Volgens de Policía Nacional gaat het om een van de actiefste moordcommando's in Europa. De groep wordt in verband gebracht met zeker tien liquidaties.

In totaal zijn zes mensen gearresteerd: twee in Nederland en vier in Spanje. Vier van de zes werden aangehouden toen ze van Nederland naar Spanje reisden, vermoedelijk om een nieuwe moord te plegen. In hun voertuig was een semi-automatisch vuurwapen met demper verstopt.

Bentley

Het onderzoek naar de bende startte in januari vorig jaar, na de moord op een zakenman in de buurt van Marbella. De Marokkaans-Spaanse man werd door twee gemaskerde mannen doodgeschoten toen hij thuiskwam bij zijn luxe villa aan de Costa del Sol. Het politie-onderzoek werd vernoemd naar de auto van de man: operatie Bentley.

Volgens de Spaanse politie werkte de groep voornamelijk vanuit Nederland. Ze voerden klussen uit in opdracht van verschillende criminele organisaties.