Amerikaanse Congresleden positief getest, Melania Trump gezicht tegen corona

In de Verenigde Staten zijn voor het eerst twee Congresleden positief getest op het coronavirus. Het gaat om een Republikein, Mario Diaz-Balart uit Florida, en een Democraat, Ben McAdams uit Utah. Beiden zitten op dit moment in quarantaine.

Bij Diaz-Balart kwamen zaterdagavond de eerste symptomen aan het licht, waarna gisteren bij hem het virus werd vastgesteld. Niet veel later testte ook McAdams positief. Beiden hebben lichte klachten. Ze waren afgelopen vrijdag nog in het Huis van Afgevaardigden en verschillende Congresleden zijn daarom uit voorzorg ook in quarantaine gegaan.

Melania gezicht campagne

In de VS zijn nu zeker 9000 mensen besmet met het coronavirus, 150 zijn eraan overleden. President Trump zegt, net als zijn Franse collega Macron, dat zijn land in oorlog is met het virus: "Het is een onzichtbare vijand, maar die gaan we verslaan, misschien wel sneller dan we denken."

In de strijd tegen het virus gaat Trump een beroep doen op een wet uit de jaren 50, waarmee hij bedrijven kan verplichten om medische benodigdheden als gezichtsmaskers en beademingsapparatuur te produceren.

First lady Melania Trump wordt het gezicht van een landelijke campagne tegen het coronavirus. In een commercial roept ze alle Amerikanen op hun handen goed te wassen en genoeg afstand van elkaar te bewaren. De reclame zal onder meer worden uitgezonden op de zenders ABC, CBS en NBC. Die stellen daar gratis reclametijd voor beschikbaar.

Economische steunmaatregelen

Automakers Ford, General Motors, Fiat Chrysler, Honda en Toyota sluiten vanaf vandaag hun fabrieken in de VS. Mensen zouden daar op te korte afstand van elkaar werken.

Om bedrijven in de crisis te ondersteunen, heeft de Amerikaanse Senaat met een grote meerderheid voor een hulppakket aan financiële maatregelen gestemd. In eerste instantie wordt er 500 miljard dollar in de Amerikaanse economie gepompt.

Volgens Trump gaat dat mogelijk gebeuren in de vorm van een directe uitkering tot 1000 dollar aan burgers, om mensen aan te moedigen geld uit te geven. Ook betaalt de Amerikaanse overheid het loon van werknemers van bedrijven met minder dan 500 mensen in dienst, die door het virus niet aan het werk kunnen.

Ook kunnen Amerikanen zich gratis laten testen op het coronavirus. Er wordt gesproken over een plan om later nog eens 1000 miljard dollar in de Amerikaanse economie te investeren.