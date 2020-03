'Bloedbanken gaan opbouw immuniteit coronavirus onderzoeken'

Onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken gaan een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Daarvoor gebruiken ze een nieuwe bloedtest. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt, meldt het AD.

Met de test, die wordt uitgevoerd met bloed en plasma van tienduizenden donoren van bloedbank Sanquin, wordt onderzocht of die donoren antistoffen hebben aangemaakt tegen het coronavirus. Zo moet duidelijk worden of er in Nederland al een grote groep tegen het virus bestand is.

"Er komen dagelijks ongeveer tweeduizend bloeddonoren bij de bloedbank, dat is een goede vertegenwoordiging van de mensen van 18 tot 79 door het hele land", zegt hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin in de krant. "We gaan de eerste monsters deze week meten en als alles goed gaat meten we twee weken van nu de hele bulk. We beginnen met 10.000 mensen, dat zijn alle mensen die in Nederland in één week bloed doneren."