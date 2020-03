Geen nieuwe besmettingen gemeld in corona-epicentrum Wuhan

In de Chinese miljoenenstad Wuhan en de provincie Hubei zijn afgelopen dag geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. Dat is voor het eerst sinds de uitbraak van het virus, dat daar eind december opdook. Wel zijn in de regio nog eens acht patiënten overleden.

Het aantal gemelde nieuwe patiënten in Wuhan daalt al enige tijd. Gisteren meldden de Chinese gezondheidsautoriteiten één nieuwe besmetting.

Wantrouwen richting cijfers van de Chinese overheid is er ook: een deel van de daling wordt mogelijk ook veroorzaakt doordat de Chinese overheid minder of geen tests meer laat uitvoeren.

In het land zijn ruim 80.000 mensen besmet met het coronavirus, van wie een groot deel in Wuhan. Meer dan 70.000 mensen in China zijn inmiddels hersteld.

Nicaragua en El Salvador

Sinds de eerste besmetting heeft het virus zich over vrijwel heel Europa, Azië en Amerika verspreid. In de Midden-Amerikaanse landen Nicaragua en El Salvador is het virus vandaag voor het eerst geconstateerd.