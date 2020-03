Braziliaans pannengekletter tegen virusbeleid Bolsonaro

In Brazilië werd gisteren vanwege het coronavirus de noodtoestand afgekondigd. Daardoor kan de regering van Bolsonaro meer geld uittrekken voor gezondheidszorg en de economische gevolgen opvangen.

Nu in veel landen mensen binnen blijven vanwege de coronacrisis, laten ze zich horen vanuit hun raam of vanaf het balkon. In veel gevallen is dat als bedankje voor de zorgmedewerkers. Ze werden dinsdag in Nederland geëerd met een minutenlang applaus.