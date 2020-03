Oudste fossiel van 'moderne vogel' gevonden in Maastricht

Een vogelschedel die twintig jaar geleden gevonden is in Maastricht blijkt de schedel te zijn van een voorouder van kippen, eenden en ganzen. De schedel is volgens onderzoekers 66,7 miljoen jaar oud en werd gevonden in de Sint Pietersberg. Het is het oudste fossiel van een moderne vogel dat tot nu toe gevonden is.

Het fossiel, met de koosnaam "wonderchicken", geeft volgens het Natuur Historisch Museum in Maastricht nieuwe inzichten over de vroegste stadia van de evolutie van moderne vogels. De soort stamt uit de tijd van de dinosaurussen. Wetenschappers hopen met de ontdekking meer te weten te komen over hoe het kan dat vogels konden overleven toen de dinosaurussen uitstierven.

Pas vorig jaar bleek uit een CT-scan van de universiteit van Cambridge dat het gaat om een onbeschreven soort, de Asteriornis maastrichtensis. Op het eerste gezicht lijkt het fossiel te bestaan uit een paar stukjes bot die uit een steen steken, maar de scan legde een bijna volledige vogelschedel bloot. Wetenschappelijk tijdschrift Nature schrijft er nu over. Paleontoloog John Jagt van het Maastrichtse museum noemt de ontdekking "wereldnieuws".

"Er waren in die tijd ook visetende vogels met tanden. Die zijn in de Sint Pietersberg in Maastricht in dezelfde laag teruggevonden als waar dit schedeltje werd gevonden. De getande vogels waren een soort vliegende mini-dino's", aldus Jagt. "Maar die getande viseters hebben de meteorietinslag van 66 miljoen jaar geleden niet overleefd. De tandeloze exemplaren juist wel, die konden zich daarna uitbreiden."

Het vogeltje woog 390 gram en hield zich op langs de kust van de subtropische zee, op de plek waar nu Maastricht ligt, meldt 1Limburg.