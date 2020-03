Baarle-Nassau: dorp met verschillende coronaregels door elkaar

Burgemeester Frans de Bont van het Belgische deel hoopt dat de regels voor het hele dorp hetzelfde worden, zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij vraagt de Belgen om "niet massaal in Nederland te gaan winkelen" en dan weer terug te gaan. "Dan is het hele systeem om zeep. Blijf thuis en denk aan je familie, zoals je opa en oma."

In de supermarkt zijn volgens de omroep veel Belgische klanten uit de omgeving te vinden, die in het dorp boodschappen komen doen omdat dit nog zonder beperkingen kan. In België mag er per tien vierkante meter één klant naar binnen en mag er maximaal een half uur per persoon gewinkeld worden.