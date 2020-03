Merkel: coronavirus grootste uitdaging sinds WO II; Britse scholen dicht

Scholen Engeland en Schotland dicht

In Groot-Brittannië, waar het openbare leven tot nog toe grotendeels zijn normale loop houdt, zijn ook ingrijpende maatregelen genomen. Premier Johnson maakte bekend dat alle scholen in Engeland vrijdag voor onbepaalde tijd dichtgaan. Alleen leerlingen van wie de ouders een vitaal beroep hebben kunnen rekenen op een vorm van opvang, net als in Nederland.

De examens in mei en juni gaan niet door, maar niemand hoeft bang te zijn dat hij geen diploma krijgt, zei de premier. De overheid zal verder ondernemingen en burgers financieel en op andere manieren ondersteunen.

Als het nodig is, zal de regering nog verdere stappen zetten; zo is mogelijk dat Londen (waar het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk het hoogst is) op slot gaat. Wie dat wil, kan nu nog volop uitgaan in de Britse hoofdstad.

In Schotland zijn overeenkomstige maatregelen genomen: daar gaan de scholen ook vanaf vrijdag dicht.