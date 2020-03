Dicht zonder dwang: deze winkels sluiten in Nederland de deuren

Volgens Slob spelen gezondheidsrisico's mee in het besluit de deuren te sluiten, maar is de omzet nog altijd belangrijker. "Maar die reden geven voor de sluiting, wordt vaak gênant gevonden", zegt hij. "Terwijl dat echt niet nodig is. Winkels vrezen imagoschade, maar ik hoop vooral dat als dit een manier is om het hoofd boven water te houden, ondernemingen dat ook echt doen."

Niet thuiswerken, maar vakken vullen

Open zijn is dus voor veel winkels niet meer rendabel. HEMA is geen uitzondering, maar zegt de deuren niet te sluiten zolang de regering dat niet verplicht. "Ook bij onze medewerkers is onrust over het virus", zegt een woordvoerder. "Tegelijkertijd vinden wij dat we een grote maatschappelijke rol te vervullen hebben. Wij verkopen voedsel en andere eerste levensbehoeften en willen dat kunnen blijven doen."

Winkelpersoneel van HEMA met verkoudheidsklachten blijft wel thuis, zoals het RIVM adviseert. Daardoor is er meer uitval van personeel dan normaal. Ondanks het tekort aan winkelpersoneel, bieden medewerkers met kantoorfuncties zich steeds meer aan om bij te springen. "Zij willen niet thuiswerken maar vakken vullen."

Via een interne vacaturebank worden werkplekken nu aangeboden aan werkenden thuis. "Het is een soort saamhorigheid die plaatsvindt. Daarnaast vinden mensen thuiswerken maar saai, en komen dus liever in de winkel helpen."

'Meer ketens zullen volgen'

Niet alle winkels lijden overigens onder de gevolgen van het coronavirus. Hoewel bouwmarkten en tuincentra juist topdrukte ervaren, zal uiteindelijk toch iedere keten gaan sluiten, denkt retaildeskundige Kitty Koelemeijer.

"Het aantal retailers dat zijn deuren sluit, tikt hoe dan ook aan", zegt Koelemeijer. Maar vrijwillig sluiten is een relatief begrip. Volgens haar hadden winkels zoals de Bijenkorf en IKEA geen keuze. "Het was daar superdruk, en daarmee kon de veiligheid niet worden gegarandeerd."

Ze noemt het besluit de deuren nu te sluiten daarnaast vooruitstrevend. "Het is verstandig en bovendien een stuk pro-actiever dan gedwongen sluitingen. Het gaat hoe dan ook gebeuren. Kijk maar naar de winkelstraten, daar is nu echt niks te doen."