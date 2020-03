'Coronavirus kán dagenlang 'overleven' op plastic en roestvrij staal'

Amerikaans onderzoek laat zien dat het coronavirus onder ideale omstandigheden tot wel 72 uur intact blijft op oppervlakten van plastic en roestvrij staal. In heel kleine druppeltjes in de lucht, zogeheten aerosolen, kan het een paar uur 'overleven'. De huidige hygiëneadviezen sluiten daar goed bij aan.

De onderzoekers van het National Institute of Allergy and Infectious Disease bepaalden hoelang deeltjes van het virus in het laboratorium overleven in aerosolen en op oppervlakten van plastic, roestvrij staal, koper en karton. De betekenis van 'overleven' is in dit geval dat het virus nog in staat is zich in cellen te vermenigvuldigen.

Volgens viroloog Eric van Gorp van het Erasmus Medisch Centrum bevestigt dit onderzoek wat we eigenlijk al wisten: dat luchtwegvirussen zich ook via direct contact kunnen verspreiden. "Ieder virus heeft andere eigenschappen en gedraagt zich daardoor anders. Nu is netjes aangetoond dat dit coronavirus zich inderdaad via de lucht én via oppervlakten verspreidt."

Dit sluit aan bij wat al op de website van het RIVM te lezen was: dat het virus afhankelijk van het materiaal en de omstandigheden enkele uren tot enkele dagen kan 'overleven' buiten het lichaam.

'Meeste besmettingen via de lucht'

Hoelang het virus precies overleeft op winkelwagentjes, deurklinken en lichtknopjes is op basis van dit onderzoek niet te zeggen. "In dit laboratoriumonderzoek waren de omstandigheden voor het virus ideaal", zegt Van Gorp. "In de praktijk verkorten factoren zoals een hogere temperatuur, een lagere luchtvochtigheid en meer wind de 'levensduur' van het virus."

Volgens Mariet Feltkamp, medisch viroloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum, is de belangrijkste boodschap dat het onder sommige omstandigheden vele uren duurt voordat de hoeveelheid virus vermindert. Dat is de reden dat we onze handen moeten wassen.

Viroloog Van Gorp benadrukt dat de belangrijkste besmettingsroute nog altijd via de lucht loopt. "Ik zie mensen die de héle dag met alcohol in de weer zijn, dat is onnodig. De effectiefste maatregelen zijn afstand houden en in de binnenkant van je elleboog hoesten en niezen. Samen met het handen wassen draagt dat bij aan een goede hygiëne."

Of het huidige coronavirus langer op oppervlakten overleeft dan andere virussen is niet te zeggen op basis van dit onderzoek. "Helaas vergelijkt dit onderzoek het huidige coronavirus alleen met het virus dat in 2003 SARS veroorzaakte en niet met andere verkoudheidsvirussen of griepvirussen", zegt Feltkamp.