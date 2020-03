Geen publiek in de zaal? Dan treden artiesten gewoon online op

Vooraf heeft Clark het met de artiesten die hij uitnodigt over voorzorgsmaatregelen. "Sowieso is er nagenoeg geen crew. Een iemand doet de video, en verder is de gast er. We balanceren iedere dag of het wel of niet kan. Gisteren zou Ruben Annink kunnen, maar zijn vriendin was verkouden. Dan zeggen we: beter niet. Zo kijken we het aan."

60.000 euro weggevallen

Bij DeWolff worden er nu ook afwegingen gemaakt. "Doordat de tour niet doorgaat, lopen we 60.000 euro mis. Dat is geld waar we het hele jaar met zijn drieën van moeten leven, want verder komt er niets binnen. Dat is heel kut."

"We hebben net als heel veel mensen nu uitstel van belasting aangevraagd. Dan kunnen we het geld op onze rekening beschermen. Bij de livestream hebben we een Gofundme-pagina opgezet. Daar kunnen mensen doneren. Inmiddels is er bijna 6000 euro opgehaald", zegt Van de Poel. "Dat is genoeg om onze crew te betalen die ook mee was op tour. Die kunnen nu ook niet werken, dus daar proberen we dit mee op te vangen."