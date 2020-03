'Hulp van brancheorganisaties is nu belangrijker dan ooit'

Ook ondernemersorganisatie FME, waarbij dertig brancheverenigingen in de technische industrie zijn aangesloten, krijgt positieve reacties van haar leden. "Wij geven nu bijvoorbeeld online voorlichting over de thema's die spelen en we merken dat daar behoefte aan is", zegt FME-woordvoerder David Knops.

De brancheverenigingen die bij FME zijn aangesloten, vertegenwoordigen 2200 grote en kleine ondernemingen met samen 220.000 medewerkers.

INretail-woordvoerder Paul te Grotenhuis waarschuwt wel voor te veel optimisme: "We knokken voor een goed ondernemersmedicijn, maar of we alle winkels kunnen genezen, weten we niet. We moeten realistisch zijn".

Meer aandacht voor webshop

Intussen komen ondernemers met ideeën om meer klanten te trekken. Volgens INretail presenteren sommige modezaken nu online modeshows. Ook bieden ze 'een-op-een-dienstverlening' aan; klanten kunnen dan een privé-afspraak maken om te komen winkelen, ook buiten de normale openingstijden. En ondernemers richten zich nu nog meer op hun webshop, zodat klanten toch kunnen blijven kopen en er dus nog omzet binnenkomt.

Op het hoofdkantoor van de brancheorganisatie blijven ze voorlopig overuren draaien om vragen van leden te kunnen beantwoorden. Zo kan tot 's avonds een speciaal telefoonnummer worden gebeld en ook is er een mailadres opengesteld.