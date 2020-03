Mag een kankerpatiënt bezocht worden en kan een 80-jarige nog de deur uit?

Ik moet geopereerd worden. Is het wel verstandig om nu naar het ziekenhuis te gaan?

De meeste ziekenhuizen stellen alle planbare zorg uit, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Kortom: alle operaties en afspraken die kunnen wachten, worden afgezegd. Dat heeft te maken met het beschikbaar krijgen van meer personeel voor coronapatiënten. Er worden al patiënten vanuit Noord-Brabant verplaatst naar ziekenhuizen boven de rivieren. Hierdoor worden schaarse medische hulpmiddelen, zoals mondmaskers, bespaard.

Mijn operatie kan niet worden uitgesteld. Wat nu?

Operaties die volgens de behandelende artsen niet uitgesteld kunnen worden, gaan gewoon door.

Mag ik wel bezoek ontvangen in het ziekenhuis?

Dat verschilt per ziekenhuis. In veel ziekenhuizen zijn beperkende maatregelen genomen. Soms wordt er helemaal geen bezoek toegelaten bij patiënten, of een bezoeker per persoon, per dag voor tien of vijftien minuten.

Hebben mensen met kanker meer kans op besmetting of zijn ze langer ziek?

Kankerpatiënten die nu behandeld worden of net behandeld zijn horen bij de risicogroepen van kwetsbare mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld ernstige klachten door het virus krijgen tijdens of na chemotherapie en immunotherapie. Als ze het coronavirus oplopen, zijn ze doorgaans langer en ernstiger ziek.

Ik heb kanker. Mag ik met mijn partner in een ruimte zijn?

Het is voor kwetsbare mensen verstandig de risico's op besmetting te verkleinen. Ook hier gelden de adviezen van het RIVM over 'social distancing'; beperk het contact zo veel mogelijk en houd afstand tot elkaar. Was de handen vaak (geldt voor zowel patiënt als partner), hoest en nies in de elleboog, blijf zo veel mogelijk af van je gezicht, neus en ogen, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en blijf als partner zo veel mogelijk uit de buurt van de kankerpatiënt bij gezondheidsklachten.