Geld islamitische begraafplaats Drenthe is binnen na actie vanwege coronacrisis

Het geld voor de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa is binnen. Voor de aankoop van de grond in het Drentse Zuidlaren hield de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN) een crowdfundingsactie.

Volgens voorzitter Hamed Amrino liep het sinds zaterdag storm vanwege het nieuws rondom het coronavirus. Van de benodigde 410.000 euro om de grond in te kopen, miste de organisatie nog ruim 130.000 euro.

"Na afgelopen zaterdag ging het ineens snel", zegt Amrino, na berichtgeving door het AD. "Toen kwam het nieuws dat verschillende overleden moslims niet naar Marokko konden worden gerepatrieerd vanuit Italië."

Paniek

Volgens Amrino ontstond er paniek in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. "Mijn telefoon stond vanaf dat moment roodgloeiend", blikt hij terug. "Mensen vroegen hoe snel de begraafplaats klaar zou zijn en hoe ze nog konden helpen. We hadden binnen een paar dagen het restbedrag binnen." Het totaalbedrag moest voor eind juni binnen zijn. "Het is fijn dat we nu een paar maanden voor lopen op schema."

BIBIN gaat dinsdag naar de notaris voor de overdacht van de grond. "Hopelijk kunnen we dan snel met de aannemer afspraken maken over de aanleg van de begraafplaats." Het stuk grond in Zuidlaren moet plaats bieden aan 1700 overledenen. "Maar we willen niet wachten tot het helemaal af is voordat we de eerste mensen gaan begraven. Zodra er een gedeelte klaar is, kunnen daar al mensen begraven worden."

Meer begraafplaatsen

Naast de begraafplaats in Drenthe wil de stichting nog meer begraafplaatsen in Nederland aanleggen. "Het lijkt mij de wens van iedereen om overleden dierbaren dichtbij te begraven", licht Amrino toe. "We zijn nu druk bezig met deze begraafplaats, maar we hebben al een aantal locaties op het oog om te kopen."

Amrino benadrukt dat het noodzakelijk is om de grond in eigen beheer te hebben omdat dan "zekerheid gegeven kan worden van eeuwige grafrust". Dat is een zwaarwegende eis die moslims stellen aan begraafplaatsen.