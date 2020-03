Meer landen nemen coronamaatregelen, Aboriginal-gebieden Australië afgegrendeld

Australië heeft met het uitroepen van de noodtoestand de bevoegdheid om steden en gebieden af te grendelen en mensen in quarantaine te plaatsen. Scholen blijven vooralsnog wel open. Australiërs krijgen, net als Nederlanders, nu al het advies om niet naar het buitenland te reizen.

Binnen Australië geldt het advies om niet naar gebieden met inheemse bevolking te gaan. "Net zoals bejaardenhuizen niet te veel bezoek moeten krijgen, is het ook belangrijk om niet naar afgelegen gemeenschappen te reizen", zei premier Morrison.

Minder goede gezondheidszorg

In deze gebieden is de gezondheidszorg minder goed en daardoor zijn de inwoners extra kwetsbaar. De regering publiceert later een lijst met locaties die Australiërs moeten mijden.

Inheemse groepen hadden om de reisbeperkingen gevraagd. "We hebben nu de kans om te voorkomen dat het virus onze gemeenschappen bereikt", zegt de baas van de gezondheidsdienst voor Aboriginals in de provincie Northern Territory.

In Australië zijn bijna 500 mensen met het coronavirus besmet, van wie er zes zijn overleden. "Terwijl we het coronavirus proberen te beheersen, zal het leven blijven veranderen", zei Morisson. "Zoiets als dit gebeurt eens in de honderd jaar."

China en Zuid-Korea

In China zijn sinds gisteren 13 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarmee het totaal in dat land op bijna 81.000 komt. Het aantal doden steeg met 11 naar ruim 3200.

In Zuid-Korea zijn 93 nieuwe mensen besmet. Volgens de gezondheidsautoriteiten hebben in totaal ruim 8400 mensen het virus opgelopen.

Uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University blijkt dat wereldwijd ruim 198.000 mensen zijn besmet, van wie er bijna 8000 overleden. Bijna 82.000 mensen zijn inmiddels genezen.