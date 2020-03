Asielzoekers toch weggestuurd bij aanmeldcentrum Ter Apel

Ook iemand uit Albanië werd per ommegaande weer weggestuurd.

Bij de noodopvang voor vreemdelingen in Emmen merkten ze dat de deur in Ter Apel op slot zat. Voorzitter John van Tilborg van hulporganisatie Inlia laat weten dat tot zijn verbazing mensen zich bij de balie van deze bed-bad-brood-locatie meldden met de mededeling dat ze in Ter Apel waren weggestuurd.

Later kregen die mensen te horen dat ze wel een bed kunnen krijgen in Ter Apel, zodat ze niet op straat hoeven te slapen. Ook de gemeente Emmen trok aan de bel bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Veiligheid

Ook een buschauffeur van Rental Tours merkt dat mensen die in zijn bus stappen zijn weggestuurd. Sommige mensen reageren boos. Hij voelt zich niet onveilig. "Op het station in Emmen staan beveiligers die ingrijpen als het nodig is", aldus buschauffeur Berend Jan Brouwers.

Het COA, verantwoordelijk voor de asielopvang, zegt in een reactie dat het niet de bedoeling is dat mensen worden heengezonden. Volgens woordvoerder Werner van Bastelaar kan het wel zijn dat mensen er zelf voor kozen om weg te gaan, omdat de IND hun asielverzoek niet in behandeling neemt. Er zijn inmiddels ook afspraken gemaakt dat de mensen in Ter Apel opgevangen worden tot er een noodopvang locatie is gevonden.

Morgen duidelijkheid

Het is nog niet bekend waar de tijdelijke opvanglocatie moet komen. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zei dinsdagochtend tegen RTV Noord geen noodopvang te willen. Er is in Ter Apel al lange tijd veel onvrede over de overlast van asielzoekers, voornamelijk uit veilige landen.

De voorzitter van de veiligheidsregio, de Groningse burgemeester Koen Schuiling, heeft aan RTV Noord laten weten dat er geen noodopvang in Ter Apel komt.