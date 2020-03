Duitse Big Brother-deelnemers na vijf weken ingelicht over coronacrisis

Grote ogen, opengevallen monden en schuddende hoofden; geschrokken en vol ongeloof reageerden de kandidaten van Big Brother Duitsland op de coronauitbraak en de gevolgen ervan in Europa.

Terwijl de rest van de wereld in de afgelopen weken de strijd aanging met het Covid-19-virus, waren de deelnemers van de reallifesoap zich nergens van bewust. Maar daar kwam na flinke kritiek op de programmamakers verandering in. Tijdens een live-uitzending kregen de deelnemers te zien wat het virus de afgelopen weken in Europa heeft teweeggebracht.

De Big Brother-kandidaten zijn al meer dan vijf weken volledig afgesloten van de buitenwereld. Toen ze zich begin februari vrijwillig lieten opsluiten, waren in Duitsland nog maar enkele coronabesmettingen bekend en was het vooral een 'ver-van-mijn-bedshow'. Vanuit hun huis in Keulen kregen de bewoners volgens Sat1 niets mee van de ontwikkelingen rond het coronavirus. De Big Brother-regels verbieden de bewoners om contact te hebben met de buitenwereld of te praten over de ontwikkelingen buiten het huis.

Kritiek op programmaleiding

Uit steeds meer hoeken kwam er kritiek op de programmaleiding. Velen vonden het ethisch onverantwoord om de bewoners van zo'n ingrijpende gebeurtenis verstoken te houden. Na aanvankelijke weerstand besloot het programma de deelnemers vanavond toch op de hoogte te brengen.

In een live-show (met ongetwijfeld hoge kijkcijfers) kregen de bewoners aan de hand van filmpjes te zien wat er aan de hand is.

Emotionele reacties

"Het is een zeer besmettelijk virus en vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen", vertelde Andreas Kaniewski, de dokter van het programma. Een van de kandidaten kreeg het daarop te kwaad. "Mijn moeder is vijfenvijftig en heeft COPD. Dit maakt me gewoon heel bang", vertelt ze. Schropp probeerde de bewoners gerust te stellen en verzekerde dat het productieteam in nauw contact staat met alle familieleden van de deelnemers.

De deelnemers konden na het bombardement van al deze heftige ontwikkelingen vragen stellen, aan de arts en aan de presentator. Ze waren benieuwd naar de kans dat ze zelf ziek worden, naar het aantal doden in Duitsland, maar ook naar de situatie in de verzorgingstehuizen en de vraag of kroegen dit financieel wel gaan overleven. "Ik werk in een kroeg en dit gaat heel hard aankomen", zei bewoonster Rebecca.

Videoboodschappen

De bewoners kregen ook videoboodschappen van hun naasten, die veel emoties losmaakten. Toch waren de filmpjes van het thuisfront overwegend positief. "Blijf vooral lekker daar. Hier is helemaal niks te doen - alle cafés en clubs zijn toch dicht", lachten vriendinnen van kandidate Gina.

Veel familieleden van andere bewoners sloten zich daarbij aan. "Jullie bevinden je in de veiligste plaats van Duitsland. Het is de beste quarantaine die je je kan voorstellen." Een andere vriendengroep zwaaide met wc-papier en grapte "of er na afloop van de show niet een paar rollen deze kant op kunnen komen".

Na een klein uurtje werden de kandidaten weer met het nieuws alleen gelaten. Weer terug in de nieuwsquarantaine. Of het al helemaal tot ze doordringt? Ook na liveshow staat er een psycholoog en dokter voor ze klaar. Vanwege de coronacrisis mogen bewoners zelf beslissen of ze willen blijven deelnemen aan Big Brother. Ze mogen ook vrijwillig het huis verlaten, zo liet Sat1 eerder weten.