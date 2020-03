23 mensen willen burgemeester van Den Haag worden

23 mensen willen de nieuwe burgemeester van Den Haag worden. Dat heeft de provincie Zuid-Holland bekendgemaakt. De jongste kandidaat is 23 jaar, de oudste 63. De nieuwe burgemeester volgt Pauline Krikke op, die in oktober vorig jaar haar functie neerlegde.

Er hebben negentien mannen en vier vrouwen gesolliciteerd op de functie. Onder hen zijn mensen met ervaring in het openbaar bestuur. Er zitten ook sollicitanten tussen die uit het bedrijfsleven komen.

Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voert de komende tijd gesprekken met de geïnteresseerden. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie; een afvaardiging van de Haagse gemeenteraad. Ook die commissie voert daarna gesprekken. De gemeenteraad zal uiteindelijk twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en zal daarbij voor een van hen een voorkeur uitspreken. In principe volgt de minister de aanbeveling van de gemeente op.

Nieuwe burgemeester op 1 juli

De nieuwe burgemeester wordt als het goed is op 1 juli geïnstalleerd. Tot die tijd blijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan.

Hij volgde Krikke op, die onder vuur was komen te liggen na de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen, vorig jaar tijdens de jaarwisseling.

Krikke maakte haar vertrek in een videoboodschap op Instagram bekend: