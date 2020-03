'Verschil in kapperstarieven voor mannen en vrouwen is discriminatie'

Kapperszaken die hogere tarieven rekenen voor vrouwen dan voor mannen discrimineren op grond van geslacht. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens nadat een vrouw van 33 een klacht daarover had ingediend.

De vrouw was het er niet mee eens dat ze bij de kappersketens Tony & Guy en Wave International Hairstyling meer moest betalen dan mannelijke klanten. Vrouwen zouden niet kunnen kiezen voor een kortere en goedkopere behandeling, terwijl mannen dat wel kunnen.

Volgens de vrouw was er sprake van discriminatie en het College voor de Rechten van de Mens gaat daar dus in mee. Het College stelt dat het geslacht van de klant bepalend is voor de behandeling die gekozen kan worden en voor de prijs die daaraan vast zit. En dat is verboden.

Goedkopere behandeling bespreekbaar

Wave International Hairstyling vindt dat een lagere prijs voor vrouwen afdoet aan de kwaliteit van de behandeling die wordt nagestreefd. Wel is de kappersketen van mening dat een goedkopere behandeling voor vrouwen bespreekbaar is, als daarom wordt gevraagd. Dat zou volgens het College echter betekenen dat vrouwen altijd eerst moeten onderhandelen.

Het College wil dat kapperszaken voortaan op hun prijslijsten duidelijk maken hoe een behandeling eruit ziet en hoe lang die duurt. Aan de hand daarvan kan dan een tarief worden vastgesteld, waarmee dus geen onderscheid wordt gemaakt op grond van geslacht.

Bij het College voor de Rechten van de Mens kan melding worden gemaakt van discriminatie. Het College brengt daarover advies uit. De uitspraak van vandaag is dan ook niet juridisch bindend en het betekent dan ook niet direct dat kappers hun prijzen moeten aanpassen.