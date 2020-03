Vier jaar cel voor bezit raketwerper en munitie

Voor de rechtbank in Amsterdam is een 31-jarige man veroordeeld tot vier jaar onvoorwaardelijke celstraf voor het bezit van een raketwerper, munitie en drugs. De politie werd na de aanhouding van de verdachte getipt dat het wapen was bedoeld voor een aanslag op de misdaadverslaggever van de Telegraaf, John van den Heuvel. Daarvoor is geen overtuigend bewijs gevonden.

De verdachte, Yassine A., werd in december aangehouden. In de kelderbox van zijn vriendin in Amsterdam Osdorp had hij een raketwerper, afkomstig uit het Joegoslavische leger, verborgen. Ook lag er een intacte antitank-brisantgranaat. Het wapen, dat klaar was voor gebruik, "brengt enorme risico's voor de maatschappelijke veiligheid mee", oordeelde de rechter.

A. werd ook veroordeeld voor het bezit van zeventig kogels en 266 gram cocaïne. De politie vond de munitie en drugs in een garage in Lijnden die door A. was gehuurd.

In het verleden is A. meermalen veroordeeld voor gewapende overvallen. In 2011 kwam hij voorwaardelijk vrij nadat hij een deel van zijn straf voor een gewelddadige beroving had uitgezeten. Omdat hij opnieuw in de fout is gegaan, moet hij ook het resterende deel van die straf, drie jaar, volledig uitzitten.