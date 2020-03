Politie beperkt zich tot hoogst nodige aanhoudingen

De politie kondigt aan minder snel verdachten aan te houden, om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen. "We zijn terughoudend met aanhoudingen buiten heterdaad", zegt een woordvoerder. "Maar er is geen harde grens. Per geval wordt gekeken of het nodig is om meteen aan te houden, of dat het kan wachten."

Aanhoudingen in fraudezaken kunnen bijvoorbeeld worden uitgesteld. Ook gaan sommige geplande arrestaties en controles niet door. In overleg met burgemeesters en het Openbaar Ministerie wordt bepaald wat de politie wel en niet doet.

Als sprake is van een ernstig misdrijf of bedreiging van de rechtsorde zal de politie verdachten direct oppakken, zegt een woordvoerder van het OM. "We blijven voorrang geven aan zaken waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden."

Maatregelen niet controleren

De politie gaat niet specifiek de verplichte sluiting van horeca en bijeenkomsten van meer dan honderd mensen controleren. "De overheid gaat primair uit van de sociale verantwoordelijkheid en het gezonde verstand van bewoners, ondernemers, organisatoren en bezoekers", zegt de politie.

Als een noodverordening toch wordt overtreden, is het vaak al genoeg om mensen daarop aan te spreken, merken agenten. Eventueel kunnen gemeenten zelf optreden, zoals in Den Haag gebeurde waar in een zalencentrum toch een grote bruiloft werd gevierd. De politie zegt geen landelijk beeld te hebben van het aantal overtredingen.

Verder houdt de politie in de gaten of de maatregelen tegen het coronavirus leiden tot meer incidenten, zoals opstootjes in winkels of huiselijk geweld. Volgens de politie wijst nog niets erop dat er meer incidenten zijn.

Omdat evenementen en voetbalwedstrijden zijn afgelast, zegt de politie genoeg agenten te hebben om in te zetten.