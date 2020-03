Toch nieuwe stadswijk op marineterrein Amsterdam, Defensie grotendeels weg

De gemeente Amsterdam en Defensie hebben na jarenlange discussies nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van het marineterrein in de stad. Defensie blijft op de voormalige marinebasis met een compacte kazerne, maar maakt het grootste deel vrij voor de gemeente om een nieuwe stadswijk te bouwen.

De gemeente krijgt niet meer de volledige oppervlakte van 14 hectare, maar houdt 11,5 hectare over. Hierdoor is het oorspronkelijke plan om 1400 woningen te bouwen bijgesteld naar 800 tot 900 woningen. Het grote sportveld op het terrein blijft van Defensie, maar buurtbewoners kunnen hier ook gebruik van maken. Op het veld mag maximaal tien keer per jaar een helikopter landen. Het marineterrein, vlak bij het Scheepvaartmuseum, was 350 jaar in handen van de marine.