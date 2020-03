Turkijedeal 2.0: welke punten gaan er besproken worden?

Harde eisen

De verwachting is dat Turkije vanmiddag harde eisen op tafel zal leggen, bijvoorbeeld over het aantal vluchtelingen dat de EU nu opvangt. "In Turkije zijn zo'n 3,6 miljoen Syriërs en in totaal meer dan 4 miljoen vluchtelingen. Erdogan vindt dat de druk op Turkije te groot is en gaat dus waarschijnlijk eisen dat de EU meer vluchtelingen moet opvangen", zegt Ingleby.

Uiteraard zal ook het onderwerp 'geld' op de agenda staan. Een punt waar Turkije en de EU het niet over eens zijn. "In de huidige deal staat vastgelegd hoeveel geld er naar welk project gaat", legt Van Slooten uit. "Maar Erdogan ziet liever dat het geld naar Ankara over wordt gemaakt zodat zij kunnen beslissen over de besteding ervan."

"Turkije wil ook meer hulp en samenwerking met betrekking tot de strijd in Idlib", vertelt Ingleby. "Daar staan een miljoen vluchtelingen aan de poort te rammelen om Turkije in te gaan. Er staat een grensmuur, maar als in Idlib de bommen vallen dan houdt die muur de vluchtelingenstroom niet tegen." De kans is groot dat Erdogan de EU op haar verantwoordelijkheden wijst. "Erdogan wil de EU-leiders vragen om duidelijk hun steun uit te spreken aan Turkije zodat Turkije sterker staat in zijn pogingen Rusland en het Syrische regime terug te dringen."