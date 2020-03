Fransen mogen in 'oorlog met corona' alleen nog met speciaal formulier de straat op

De 67 miljoen inwoners van Frankrijk mogen vanaf morgen 12 uur, uitzonderingen daargelaten, niet meer de straat op. Die maatregel geldt voor zeker twee weken. In het hele land worden 100.000 agenten ingezet om het uitgaansverbod te controleren. Wie toch de straat op gaat kan een boete krijgen van 135 euro.

Dat maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner bekend. "Het gaat ons er niet om om mensen te beboeten. We willen dat de Fransen verantwoordelijk gedrag gaan tonen."

Speciaal formulier

Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die naar hun werk of naar een arts gaan. Boodschappen doen blijft ook toegestaan. Maar wie om deze redenen de straat op wil, moet daarvoor wel een speciaal formulier hebben. Dat is te downloaden op sites van de Franse overheid.

Frankrijk volgt daarmee Spanje en Italië, die soortgelijke maatregelen namen. Frankrijk telt inmiddels ruim 6600 besmettingen met het corona-virus en 148 doden. Bijna een kwart van alle slachtoffers viel in het noordoosten van Frankrijk. Het leger gaat daar de komende dagen een noodhospitaal neerzetten om lokale ziekenhuizen te ontlasten.

Onzichtbare vijand

Net als premier Rutte in sprak president Macron zijn volk toe op televisie. "Het is oorlog", zei hij bij herhaling. "En we hebben te maken met een onzichtbare vijand."

Macron maakte op tv de landelijke quarantaine bekend. ,,Ga alleen naar buiten als dat noodzakelijk is." Minister Castaner zei dat "familie-etentjes en voetballen met vrienden" verboden zijn, "maar de hond uitlaten mag nog wel".

Verkiezingen uitgesteld

Macron kondigde ook aan dat de tweede ronde van de lokale verkiezingen, gepland voor aanstaande zondag, worden uitgesteld. Hij zei dat de regering desnoods per decreet maatregelen gaat nemen, als de situatie dat vereist. Alle hervormingen, zoals die van de pensioenen, worden in de ijskast gezet om absolute voorrang te geven aan de strijd tegen corona.

Macron en minister Castaner zeiden ook allebei dat de Europese Unie haar buitengrenzen gaat sluiten. Formeel is daar nog geen beslissing over genomen in Brussel. Maar de Fransen zijn er stellig over dat die maatregel morgen wordt afgekondigd. "Mensen van buiten de EU wordt de toegang verboden", aldus Castaner.