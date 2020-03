Spoedcursus online lesgeven: 'Dit zijn de leuke kanten van zo'n bizarre situatie'

YouTube-docent

Eindexamenkandidaten zijn ook de belangrijkste doelgroep voor geschiedenisleraar Rens Goedknegt. Hij maakt sinds twee jaar samen met drie vrienden speciale filmpjes voor YouTube. "Het is een leuke manier om kennis tot je te nemen. In 34 video's bespreek ik de belangrijkste onderwerpen die je moet weten voor je eindexamen, zoals de Koude Oorlog", vertelt hij.

Normaal staat hij vijf dagen per week voor de klas in Haarlem, maar vanaf vandaag geeft hij eindexamenkandidaten les via een livestream op Instagram. "Nu je niet met je vragen in het klaslokaal terecht kunt, is dit een mooie manier om je vraag direct beantwoord te krijgen."