Premier Rutte: groot deel bevolking zal besmet raken

Premier Rutte heeft in een rechtstreekse toespraak gezegd dat het coronavirus onder ons is en voorlopig onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige uitweg, de realiteit is dat de komende tijd een groot deel van het Nederlandse volk besmet zal raken, zei hij in zijn toespraak tot het Nederlandse volk.

Het kan maanden duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Tot die tijd moeten we alles doen om de kwetsbaarste mensen te beschermen.

Veel mensen het gevoel hebben dat we in een achtbaan zitten, die steeds harder gaat rijden. De maatregelen zijn ongekend, aldus Rutte. Hij benadrukte dat bij die maatregelen deskundig advies leidend is. De enige verstandige manier is gebruik te maken van wetenschappelijke kennis en feiten.

Piek in verspreiding afvlakken

Volgens Rutte kiest de regering ervoor het virus maximaal te controleren en de piek in de verspreiding af te vlakken. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat de zorg het blijft aankunnen.

Als het virus onbeheerst zijn gang zou gaan, zou het zorgsysteem volledig overvraagd worden. Kwetsbare ouderen en andere patiënten zouden niet geholpen kunnen worden.

Een van de scenario's is dat ons land op slot gaat. Maar dat zou zeer lang duren, en het zou nog geen zekerheid geven. Zolang er geen vaccin is zal het virus als een golf de wereld over blijven gaan en ons land niet overslaan, aldus Rutte. Daarom kies het kabinet niet voor een lockdown.

Hij eindigde met een oproep: "We moeten het met 17 miljoen mensen doen. Samen met 17 miljoen mensen komen we dit te boven. "Let een beetje op elkaar. Ik reken op u."