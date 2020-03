Russisch hof: Poetin kan nog twee termijnen blijven

De Russische president Poetin kan als hij dat wil tot 2036 president blijven. Volgens het Constitutionele Hof van Rusland is dat niet in strijd met de Grondwet.

Het hof heeft zich over een flink aantal voorstellen gebogen om de Russische Grondwet te wijzigen. Een ervan behelst dat iemand maximaal twee termijnen president van het land kan zijn. Nu zijn dat nog maximaal twee opeenvolgende termijnen.

Het Russische parlement bepaalde vorige week echter dat de teller van de huidige president, Poetin, bij de volgende verkiezingen weer op nul komt te staan en dat hij dus nog twee termijnen tegoed heeft. Ruslands hoogste rechters zien daar geen bezwaar in.

Opvolger

Poetin kwam tijdens de bewuste zitting persoonlijk naar het parlement om de volksvertegenwoordigers te laten weten dat hij dat een goed voorstel vond. Hij wilde wel het oordeel van het Constitutionele Hof afwachten. Dat is er nu.

De voorgestelde grondwetswijzigingen worden nog voorgelegd aan de Russische bevolking in een volksraadpleging. De bedoeling was om dat op 22 april te doen, maar vanwege de coronacrisis is het onzeker of het op die dag nog doorgaat.

Veel deskundigen betwijfelen of Poetin inderdaad tot 2036 zal blijven zitten. Velen denken dat hij vooral zijn handen vrij wil houden om ermee te stoppen wanneer hem dat goeddunkt. Essentieel is de vraag of en wanneer er een opvolger gevonden kan worden in wie Poetin en zijn directe omgeving voldoende vertrouwen hebben.