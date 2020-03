Koningsdag in Maastricht afgelast wegens coronavirus

De koninklijke familie komt op 27 april niet naar Maastricht om Koningsdag te vieren. Dat hebben de gemeente Maastricht en de provincie Limburg besloten. Als reden geven ze de maatregelen tegen het coronavirus.

Hoewel de coronamaatregelen vooralsnog tot en met 6 april duren - drie weken voor Koningsdag - hebben ze zo'n grote impact op de voorbereidingen, dat het niet lukt om het programma op te tuigen zoals beoogd, schrijft de organisatie in een persbericht.

Welkom op ander moment

De gemeente Maastricht laat weten dat de koninklijke familie welkom is om Koningsdag op een later moment te komen vieren in Zuid-Limburg. Of de viering van Koningsdag in de rest van het land ook wordt aangepast of afgelast is nog niet bekend.

Dat Koningsdag (of de voorganger Koninginnedag) wordt afgelast is zeer zeldzaam. In 2001 ging Koninginnedag niet door vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer. En in 2013 was er geen Koninginnedag vanwege de troonswisseling.

Ook The Passion afgelast

Koningsdag is niet het enige grote evenement in Limburg dat volgende maand wordt geraakt door de coronamaatregelen. Bij The Passion, de bijbelmusical die op 9 april wordt gehouden in Roermond, zal geen publiek en geen processie zijn. Normaal trekt The Passion zo'n 20.000 bezoekers.

De organiserende omroepen EU en KRO-NCRV kijken naar een manier om het verhaal van de laatste dagen van Jezus Christus dit jaar op een andere manier te vertellen.